Au moins 75 morts dans les manifestations au Bangladesh

Le Haut-Commissaire de l'Onu pour les droits de l'homme Volker Türk a condamné la répression vendredi critiquant des attaques "particulièrement choquantes et inacceptables" contre les manifestants étudiants.

Les autorités ont réagi en interdisant vendredi "tous les rassemblements, les processions et les réunions publiques à Dacca", la capitale, après avoir coupé jeudi l'internet et fait fermer les écoles et universités en début de semaine.

La police a également annoncé l'arrestation de l'un des principaux opposants, Ruhul Kabir Rizvi Ahmed, l'un des responsables du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP). "Il est confronté à des centaines d'affaires", a simplement déclaré à l'AFP Faruk Hossain, le porte-parole de la police de Dacca.

Malgré cela, la contestation se poursuit à travers le pays. Dans le district de Narsingdi (centre), des manifestants ont pris d'assaut une prison.