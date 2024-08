Au moins cinq morts dans le sud-est des Etats-Unis, frappé par la tempête Debby

JOE RAEDLE

Au moins cinq décès sont recensés mardi par les autorités dans le sud-est des Etats-Unis, région frappée depuis la veille par la tempête Debby et ses importantes précipitations qui font courir le risque d'inondations "catastrophiques".

Arrivée lundi sur les côtes de Floride en tant qu'ouragan de catégorie 1 (sur une échelle allant jusqu'à 5), Debby continue mardi sa course vers le nord et les Etats de Géorgie et de Caroline du Sud avec des rafales allant jusqu'à 75 km/h après un pic à 120 km/h, a indiqué mardi le Centre national des ouragans (NHC).