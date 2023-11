Au procès de son agresseur, le mari de Nancy Pelosi raconte son traumatisme

Plus d'un an après s'être fait fracturé le crâne avec un marteau, le mari de l'ex-cheffe démocrate Nancy Pelosi s'est retrouvé face à son agresseur lundi au tribunal, forcé d'évoquer le traumatisme d'une attaque qu'il a tentée de refouler par tous les moyens.

"Je n'ai discuté de cet incident avec personne", a raconté Paul Pelosi, selon le San Francisco Chronicle. "Je n'ai pas regardé les informations et j'ai encouragé ma famille à ne pas le faire non plus, parce que cela a été tellement traumatisant. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas revivre cela."

Visiblement ému, l'octogénaire a livré son témoignage sous l'oeil de David DePape, un adepte de nombreuses théories complotistes d'extrême droite, poursuivi pour agression, et tentative de kidnapping sur Mme Pelosi.