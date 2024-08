Bangladesh: l'ex-Première ministre déchue visée par une enquête pour meurtre

Un tribunal au Bangladesh a demandé mardi une enquête sur l'ex-Première ministre déchue Sheikh Hasina et six hauts responsables de son gouvernement pour le meurtre d'un homme durant les manifestations de juillet.

L'avocat Mamun Mia avait déposé une requête en ce sens auprès du tribunal de Dacca, la capitale, qui a demandé à la police d'ouvrir une enquête "contre les personnes accusées", a-t-il déclaré.

"Une requête a été déposée" auprès du tribunal de Dacca "contre Sheikh Hasina et six autres (personnes)", a déclaré Me Mia, qui représente un Bangladais ayant porté l'affaire devant la justice du pays.