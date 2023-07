Blinken: Washington et ses alliés se défendront "contre toute agression" venant de la Corée du Nord

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a assuré vendredi que les Etats-Unis travailleraient avec leurs alliés pour dissuader la Corée du Nord de toute "agression", au lendemain de l'annonce par Pyongyang du lancement d'un nouveau missile balistique intercontinental.

"Nous sommes résolument unis dans une défense commune et nous nous assurons que nous faisons tout notre possible pour dissuader et nous défendre contre toute agression", a déclaré M. Blinken lors de sa rencontre avec les ministres des Affaires étrangères japonais et sud-coréen à Jakarta.