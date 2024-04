Boeing sous les fourches caudines du régulateur FAA, qui enquête sur trois modèles

Partager:

Le régulateur américain de l'aviation civile, qui supervise étroitement le 737 fétiche de Boeing depuis janvier, enquête aussi sur le 787 Dreamliner et le 777, dont l'intégrité des structures a été remise en cause par un ingénieur de l'avionneur, qui a rejeté ses accusations. Ces révélations interviennent au moment où le groupe traverse de fortes turbulences du fait d'une succession de problèmes de production et d'exploitation de ses avions depuis plus d'un an.

Les régulateurs ont identifié des problèmes de "non-conformité" concernant la famille du 737, et pris des mesures contraignantes pour que le constructeur y remédie. Ce sont désormais trois des quatre modèles d'avions commerciaux actuellement fabriqués par le groupe américain qui sont officiellement visés par une enquête de la FAA. Une audience est prévue au Sénat des Etats-Unis le 17 avril, intitulée "Examen de la culture sécuritaire brisée de Boeing: récits de témoins directs", a indiqué mardi à l'AFP le bureau du sénateur Richard Blumenthal.

A la fermeture de la Bourse de New York, son action reculait de 1,89%. Sam Salehpour, un ingénieur qualité de Boeing, a accusé le constructeur "d'avoir, de manière répétée, ignoré des inquiétudes graves concernant la sécurité et le contrôle qualité dans la construction des 787 et des 777", selon un courrier du 17 janvier, adressé par ses avocates au patron de l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA), Mike Whitaker. "Notre client a identifié d'importants points de préoccupation en matière de sécurité et a fait tout son possible pour attirer l'attention des responsables de Boeing", indiquent les avocates Debra Katz et Lisa Banks, dans ce courrier rendu public après des informations publiées à la mi-journée par le New York Times.