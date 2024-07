Bousculade mortelle en Inde: le gourou affirme ne pas se cacher, six personnes arrêtées

Six personnes ont été arrêtées jeudi en Inde deux jours après la bousculade qui a endeuillé le rassemblement d'un prédicateur hindou, ce dernier affirmant ne pas se cacher de la police et dégageant toute responsabilité dans le drame, par la voix de son avocat.

Selon l'inspecteur général de la police, Shalabh Mathur, "six personnes ont été arrêtées. Elles travaillaient principalement en tant que bénévoles, et s'occupaient de la gestion des foules et de la collecte de fonds".

Le dernier prêche du gourou Bhole Baba mardi à Hathras, à environ 140 km au sud-est de la capitale New Delhi, a été suivi par une bousculade qui a causé la mort de 121 personnes. Les autorités avaient autorisé 80.000 personnes à assister à son prêche, soit moins d'un tiers des 250.000 fidèles qui s'y sont finalement rendues.