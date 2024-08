Brésil, Colombie et Mexique réclament une "vérification impartiale des résultats"

Le Brésil, la Colombie et le Mexique ont appelé à une "vérification impartiale des résultats" de l'élection présidentielle contestée du 28 juillet au Venezuela, jeudi dans un communiqué commun.

"Le principe fondamental de la souveraineté populaire doit être respecté à travers la vérification impartiale des résultats", ajoutent-ils, sans plus de détail sur les modalités d'une telle vérification.

"Nous suivons avec une grande attention le processus de dépouillement des votes et nous lançons un appel aux autorités électorales du Venezuela pour qu'elles avancent avec célérité et publient les résultats détaillés par bureau de vote", indique le texte.

Le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, a été réélu pour un troisième mandat à l'issue du scrutin de dimanche, selon l'autorité électorale. Mais l'opposition dénonce une "fraude massive" et a appelé les Vénézuéliens à descendre dans la rue.

Le Brésil, la Colombie et le Mexique, dirigés par des présidents de gauche, comptent parmi les pays latino-américains ayant de bonnes relations avec Caracas.

Tout en félicitant le peuple vénézuélien pour avoir "participé massivement" au scrutin, ils appellent "les acteurs politiques et sociaux à faire preuve du maximum de prudence et de retenue dans leurs manifestations et événements publics, afin d'éviter une escalade d'épisodes violents".