Brussels Airlines prolonge la suspension de ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 2 septembre

La première compagnie aérienne européenne, Lufthansa, a annoncé vendredi prolonger la suspension de ses vols pour Beyrouth jusqu'au 30 septembre, et jusqu'au 2 septembre pour Tel-Aviv et Téhéran, face aux risques d'aggravation du conflit dans la région. Sa filiale belge Brussels Airlines lui a emboîté le pas et ne volera donc pas vers Tel-Aviv avant septembre.