Cameroun: au moins 27 morts dans un éboulement dû aux pluies à Yaoundé

Au moins 27 personnes ont péri dans l'effondrement d'un pan de colline recouvert d'habitations précaires, provoqué par des pluies torrentielles dimanche soir à Yaoundé, la capitale du Cameroun, et les secouristes recherchent encore des victimes lundi.

Cette fois, le drame s'est produit en début de soirée dimanche dans le quartier de Mbankolo, dans la périphérie nord-ouest de Yaoundé, et a été provoqué par la rupture d'une digue retenant les eaux d'un lac artificiel situé en hauteur, gonflé par des pluies diluviennes, selon la chaîne de télévision publique CRTV.

"Hier nous avons extrait 15 personnes décédées et ce matin nous en avons extrait huit. Nous continuons à chercher", expliquait en début de matinée le capitaine de vaisseau David Petatoa Poufong, commandant en second du corps national des sapeurs-pompiers. Quelques instants plus tard, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, parlait sur place d'un nouveau bilan de 27 morts.

"Il y eu un éboulement, suite à une grande pluie. L'eau a balayé tout sur son passage", a déclaré Daouda Ousmanou, le sous-préfet du secteur II de Yaoundé où se trouve Mbankolo, au micro de la radio publique.

Selon la CRTV, les pluies diluviennes ont provoqué une "rupture de digue" dans le quartier, laquelle a "déclenché une coulée de boue" et "une trentaine de maisons ont été détruites".