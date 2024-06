Canada: tentative d'incendie criminel d'une synagogue à Vancouver

"L'incendie n'a pas causé de dégâts matériels importants ni de blessures et a été éteint par les membres de la synagogue avant qu'il ne se propage", a déclaré la police de la ville de l'ouest canadien dans un communiqué vendredi.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a critiqué sur X un "autre acte d'antisémitisme ignoble". "Nous ne pouvons pas tolérer cette haine et ces actes de violence. Ce n'est pas le Canada auquel nous aspirons", a-t-il ajouté.

En moins d'une semaine, des coups de feu ont aussi été tirés contre deux écoles juives situées à Toronto et à Montréal, sans faire de blessé non plus.

En novembre, une école confessionnelle juive de la métropole francophone avait aussi été visée deux fois dans la même semaine par des coups de feu.