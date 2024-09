Cérémonie d'anniversaire du 11-Septembre 2001: Donald Trump et Kamala Harris se retrouvent déjà après leur débat tendu

Donald Trump et Kamala Harris se sont retrouvés à New York pour la commémoration du 11-Septembre, au lendemain d’un débat tendu pour la présidentielle.

Dans cette course historique à la Maison Blanche -- où en quelques semaines Donald Trump a réchappé d'une tentative d'assassinat, Joe Biden a jeté l'éponge et Kamala Harris a pris la relève -- la vice-présidente démocrate peut maintenant compter sur l'influence de la mégastar mondiale de la pop Taylor Swift, qui a loué une "dirigeante douée et solide".

Comme à l'ouverture du débat mardi soir à Philadelphie, ils ont échangé une poignée de main, M. Trump affichant un sourire ou un rictus, sous le regard amusé du président Biden et de l'ancien maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg.

Poutine "ferait une bouchée" de Trump

Cet État du nord-est rural et industriel du pays est l'un des six ou sept fondamentaux qui décideront du résultat de la présidentielle du 5 novembre et dans lesquels les deux candidats sont au coude-à-coude: Mme Harris y retourne ainsi qu'en Caroline du Nord, tandis que M. Trump se rend en Arizona et au Nevada.

Avortement, immigration, économie: sur scène à Philadelphie, Kamala Harris et Donald Trump ont âprement débattu des principaux thèmes qui préoccupent les Américains à moins de deux mois de l'élection.

La vice-présidente de 59 ans a poussé le tempétueux septuagénaire dans ses retranchements, d'abord en énumérant les situations de détresse dans lesquelles ont pu se retrouver des femmes vivant dans des États ayant sévèrement restreint le droit à l'avortement.