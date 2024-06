"C'est quoi, le mal ?": à Fleury-Mérogis, la délicate prise en charge des "détenus violents"

Partager:

"Yannis parle peu. Il se montre correct avec le personnel. Il tient sa cellule propre. Il lit beaucoup". Ce mercredi à l'Unité pour détenus violents (UDV) de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), c'est l'heure de l'évaluation. "Il a l'air d'être imprévisible", poursuit le surveillant, circonspect. "Je n'arrive pas à le mettre dans une catégorie. Donne-t-il juste le change ? Est-il sincère ?"

Autour de la table dressée dans une ancienne cellule aux murs jaunes, au quatrième étage d'une aile de la plus grande prison d'Europe, les trois conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation hochent la tête, troublées. Le débat s'engage. "On va faire quoi avec lui ? La seule chose qu'il dit c'est: +J'accepte mes pensées et de tuer les gens+", soupire Jessica, chargée de son suivi. "Je lui ai demandé: +Avez-vous déjà eu des pensées noires envers moi+ ? Il m'a répondu: +Non, pas encore+..." "Je pense qu'il est animé d'une volonté de bien faire", nuance l'officier Manon Blosse, "il m'a demandé plein de fois: +Pensez-vous que je suis quelqu'un de bien+ ?"

Incarcéré pour des faits que l'AFP s'est engagée à ne pas révéler, Yannis (prénom modifié) 25 ans, a agressé deux codétenus avec une lame de rasoir dans la cour de promenade. Il a été placé en urgence à l'UDV. Pendant six mois, lui et une poignée d'autres prisonniers considérés comme particulièrement agressifs y sont isolés et suivis sous sécurité renforcée.