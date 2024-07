Charles III se rendra en Australie et aux Samoa en octobre

Charles III et son épouse Camilla se rendront en Australie et aux îles Samoa en octobre, avec cependant un programme allégé en raison du cancer du roi, a annoncé dimanche le palais de Buckingham.

Le couple visitera l'Australie, dont Charles III est le chef d'Etat, à l'invitation du gouvernement australien, a indiqué le palais dans un communiqué. Le roi et la reine iront dans le Territoire de la capitale australienne, Canberra, et en Nouvelle-Galles-du-Sud.

De plus amples détails sur le programme de Charles et Camilla seront annoncés plus tard, a précisé Buckingham.

Il ne se rendra ainsi pas en Nouvelle-Zélande. "Les médecins du roi ont conseillé d'éviter un tel programme à l'heure actuelle, afin de donner la priorité à la poursuite du rétablissement" de Charles III, a indiqué le palais.

Le roi Charles, couronné en mai 2023, a annoncé en février être atteint d'un cancer, sans en préciser la nature. Après s'être mis en retrait, il a repris ses activités publiques fin avril. En juin, il a ainsi participé en Normandie aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement et il a reçu l'empereur du Japon et son épouse en visite d'Etat. 80e anniversaire du Débarquement et il a reçu l'empereur du Japon et son épouse en visite d'Etat.

La dernière visite d'un souverain en Australie remonte à celle d'Elizabeth II en 2011.