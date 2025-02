Clash entre Trump et Zelensky: que va-t-il se passer maintenant? "Ça ne veut pas dire que la négociation est terminée"

Michel Liégeois, professeur en relations internationales à l’Uclouvain, y voit tout d'abord un événement "hors norme", "en décalage complet avec les usages habituels et protocolaires de ce type de rencontre au niveau de chef d'État". Selon cet expert, il s'agit d'une "mise en scène spectaculaire", peut-être préméditée, mais en tout cas "tout à fait assumée de la part de Donald Trump". Le président américain continue d'appliquer une "politique de rupture" qui lui a permis de remporter les élections.

Volodymyr Zelensky a donc quitté la Maison Blanche prématurément, après l'altercation inouïe avec son homologue Donald Trump. L'accord sur les minerais, hydrocarbures et infrastructures ukrainiens n'aura donc pas été signé ce vendredi. Est-il enterré ?

Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Pour Michel Liégeois nuance la situation, "dans une négociation, il n'est pas rare d'avoir des moments de dramatisation". Bien que l'accord n'a pas été signé, mais "ça ne veut pas dire que la négociation est terminée, elle va reprendre", assure le professeur. "Les enjeux sont suffisamment importants pour qu'on puisse penser à ce moment que ceci est la fin de la discussion", ajoute-t-il.

"On verra comment toutes ces plaies vont pouvoir être pansées dans les jours et dans les semaines qui viennent, et comment les discussions vont pouvoir se poursuivre", conclut l'expert.

Donald Trump a déjà annoncé, sur son réseau social Truth Social, que Volodymyr Zelensky "pourra revenir quand il sera prêt à la paix". Le président ukrainien, lui, a réagi sur X en remerciant les États-Unis et Donald Trump pour sa visite en assurant "travailler" en vue d'une "paix juste durable" en Ukraine.