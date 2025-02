"Concluez un accord ou nous vous laissons tomber": altercation historique entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche, la visite est écourtée

Le premier ministre Bart De Wever a réagit, sur X dans la soirée en anglais : "Nous soutenons l'Ukraine et le peuple ukrainien dans leur combat historique pour se défendre contre une agression russe non provoquée. Leur combat est notre combat. Unis, nous sommes forts".

We stand behind Ukraine and the Ukrainian people in their historic fight to defend themselves against an unprovoked Russian aggression. Their fight is our fight. United we are strong.

Maxime Prévot, ministre des Affaires étrangères, s'est lui aussi exprimé : "Ukraine, comptez sur nous ! Nous serons toujours à vos côtés. Aux côtés du pays qui lutte depuis 3 ans pour sa liberté. Un pays dont la souveraineté et l’intégrité territoriale ont été violées. Ensemble, nous devons relever ce défi. Pour une paix juste, globale et durable. La Belgique et l’UE resteront du bon côté de l’histoire."

Ukraine, count on us !

We will always stand by your side. By the side of the country which has been fighting so hard for its freedom for 3 years. A country whose sovereignty and territorial integrity have been violated. Together, we must rise to this challenge. For a…