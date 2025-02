"Vous jouez avec la troisième guerre mondiale": voici ce que Trump et Zelensky se sont dit lors de leur échange explosif

Dans une scène aussi rare que spectaculaire, le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu vendredi un échange extrêmement tendu, le premier appelant le second à conclure un accord "ou nous vous laissons tomber".

Vance : "Je parle du type de diplomatie qui mettra fin à la destruction de votre pays. Monsieur le président, si je peux me permettre, je trouve qu'il est irrespectueux de votre part de venir dans le Bureau ovale et essayer de débattre de cela devant les médias américains. En ce moment même, vous forcez des conscrits à rejoindre la ligne de front parce que vous avez des problèmes d'effectifs. Vous devriez remercier le président."

Zelensky :"Avez-vous déjà été en Ukraine pour voir nos problèmes?"

Vance :"J'ai lu des choses et je sais ce qui se passe: vous emmenez des personnes pour faire une visite de propagande, monsieur le président. Est-ce que vous niez avoir un problème pour mobiliser des personnes dans votre armée? Et pensez-vous que c'est irrespectueux de venir dans le Bureau ovale des États-Unis et attaquer le gouvernement qui tente d'empêcher la destruction de votre pays?"

Zelensky :"Ça fait beaucoup de questions. Commençons par le commencement. D'abord, pendant une guerre, tout le monde a des problèmes, même vous."

Trump :"Vous ne savez pas. Ne nous dites pas comment on doit se comporter. On essaie de résoudre un problème. Ne nous dites pas comment on doit se comporter. Aucune légitimité pour ça. (...) Vous vous êtes mis dans une très mauvaise posture. Vous n'avez pas les cartes là, sans nous vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec des vies de millions de personnes, vous jouez avec la troisième guerre mondiale et ce que vous faites est très irrespectueux envers notre pays."