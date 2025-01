Commémorations d'Auschwitz: Volodymyr Zelensky appelle à "empêcher le mal de gagner"

"La mémoire de l'Holocauste s'affaiblit progressivement. Et le mal qui tente de détruire la vie de peuples entiers existe toujours dans le monde", a déclaré M. Zelensky, lui-même d'origine juive, dans une allusion claire à la Russie.

"Nous ne devons pas permettre l'oubli. C'est la mission de chacun de faire tout ce qui est possible pour empêcher le mal de gagner", a-t-il ajouté dans un communiqué, après avoir participé la veille à un hommage aux victimes de l'Holocauste dans le ravin de Babi Yar à Kiev, site de l'un des plus grands massacres par balles de la Seconde Guerre mondiale, où plus de 33.000 juifs ont été exécutés en deux jours.