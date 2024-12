Conflit au Proche-orient: trois bébés récemment morts à cause du froid dans la bande de Gaza

"Le cas le plus récent est celui d'une petite fille innocente de trois semaines amenée aux urgences avec une baisse importante de température corporelle, qui a entraîné sa mort", a déclaré mercredi le Dr Ahmed al-Farra. Le chef du service de pédiatrie de l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de Gaza, a rapporté "deux autres cas" traités mardi par son équipe: "un bébé de trois jours et un autre de moins d'un mois, tous les deux morts après une baisse importante de température".

Le responsable pédiatrique d'un hôpital de la bande Gaza, territoire palestinien ravagé par plus d'un an de guerre avec Israël, a annoncé que trois bébés de moins d'un mois étaient morts en 48 heures cette semaine à cause du froid.

"C'est dû au fait qu'ils vivent dans des tentes. Les tentes ne protègent pas du froid et il fait très froid la nuit, sans moyen de se chauffer", a-t-il souligné, précisant que la malnutrition dont souffrent de nombreuses mères affectait leur allaitement. La petite fille de trois semaines, Sila al-Faseeh, vivait dans le camp de déplacés d'al-Mawassi, qui borde la mer Méditerranée près de la ville de Khan Younès.

"La petite s'est réveillée deux ou trois fois pendant la nuit pour téter", a témoigné son père, Mahmoud al-Faseeh. "Quand on l'a retrouvée le matin, elle avait mordu sa langue et saignait".

"On l'a amenée voir le docteur, qui nous a dit que c'était à cause du froid, et qu'il avait vu d'autres cas avec des symptômes similaires", a-t-il ajouté. "Il fait très froid dans notre tente, on ne peut pas y vivre. Les enfants sont toujours malades".