Côte d'Ivoire: début d'une révision de la liste électorale à un an de la présidentielle

La Côte d'Ivoire lance samedi la révision de la liste électorale, un processus qui doit permettre d'inscrire plus de 4 millions de nouveaux électeurs en trois semaines, un délai que l'opposition veut rallonger, à un an de la prochaine présidentielle.

Mais pour l'opposition, ce délai est trop court.

"On nous a informé que l'opération durerait trois semaines, ce n'est pas suffisant, nous demandons qu'elle dure plusieurs mois", a déclaré lundi Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) qui s'exprimait au nom d'un groupement de plusieurs partis d'opposition.

"Nous avons insisté pour que l'opération dure le plus longtemps possible. Tout le monde s'accorde désormais sur le fait que notre liste électorale devrait comporter 4 ou 5 millions d'électeurs de plus qu'aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Le président de la CEI, Ibrahime Kuibiert Coulibaly assure de son côté que "les machines sont configurées pour accueillir 50 requérants par jour", soit au total près de 14 millions de nouveaux électeurs.