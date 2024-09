Cris de surprise en salle de presse: Donald Trump débarque et rejoue le débat

Alors que la confrontation vient de s'achever, des cris de surprise montent à l'entrée de la salle de presse. L'ancien président Donald Trump vient de faire une entrée surprise dans la "spin room", la pièce où les porte-paroles et soutiens des candidats se pressent généralement pour tenter d'influencer l'opinion des journalistes présents.

Caméra et micros à la main, des dizaines de reporters se massent derrière de fins rubans afin d'être le plus près possible du candidat.