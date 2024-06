Des accusatrices d'un prêtre slovène exigent le retrait de ses célèbres mosaïques

Marko Rupnik, théologien et mosaïste de renommée mondiale aujourd'hui âgé de 69 ans, est accusé d'avoir exercé des violences psychologiques et sexuelles sur au moins une vingtaine de femmes pendant près de 30 ans, notamment au sein de la communauté qu'il dirigeait à Ljubljana, aujourd'hui dissoute.

Or plus de 200 de ses oeuvres, visibles à Lourdes, Fatima, Damas, Washington et jusqu'au Vatican, "sont exposées dans des lieux dans lesquels chaque croyant se recueille en prière (...) et suscitent le trouble dans l'âme des fidèles", plaident cinq femmes dans une lettre adressée aux évêques et dont l'AFP a obtenu copie.

Elles "demandent de retirer les oeuvres réalisées par le père Marko Rupnik présentes dans vos diocèses", précise le courrier signé par leur avocate, Me Laura Sgro.

Les plaignantes --une Italienne, une Française, une Slovène et deux femmes souhaitant rester anonymes-- s'en étaient jusqu'alors remises aux autorités ecclésiastiques pour décider du retrait des oeuvres, reconnaissant que "la question de la séparation de la vie de l'auteur de ses oeuvres est compliquée".