Des attaques "de plus en plus fortes": Israël continuer de frapper le Hezbollah "sans répit" et prépare sa réponse à l'Iran

L'attaque iranienne de mardi, la deuxième depuis avril, et la menace de riposte israélienne, ont attisé les craintes d'un embrasement au Moyen-Orient.

Israël prépare une réponse à l'attaque de missiles lancée sur son territoire par l'Iran, a annoncé samedi un responsable militaire, à l'heure où l'armée israélienne mène de nouvelles frappes contre le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, alliés de Téhéran.

Le Hamas annoncée ce samedi la mort de deux de ses membres dans des frappes israéliennes sur le nord et l'est du Liban, l'armée israélienne confirmant avoir tué deux responsables du mouvement islamiste palestinien.

Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, avait prévenu vendredi que ses alliés, principalement le Hezbollah et le Hamas, poursuivraient le combat contre Israël, dans une rare prise de parole à l'approche du premier anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, le 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Dans le sud du pays, des soldats israéliens "ont tenté à nouveau d'avancer" et "les affrontements se poursuivent", a indiqué samedi le mouvement libanais. Il a affirmé notamment avoir tiré des roquettes sur la base aérienne de Ramat David près de Haïfa, dans le nord d'Israël, à environ 45 km de la frontière.

On apprend aux alentours de 17h que le Hezbollah annonce avoir visé une compagnie industrielle militaire dans le nord d'Israël. De son côté, le chef d'état-major de l'armée israélienne a indiqué samedi soir que celle-ci continuerait de frapper "sans répit" le Hezbollah au Liban, où le mouvement islamiste est soumis à d'intenses bombardements. "Nous devons continuer de faire pression sur le Hezbollah et infliger des dommages supplémentaires à l'ennemi, sans concessions et sans répit pour l'organisation", a déclaré le général Herzi Halevi.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé samedi que l'armée avait réussi a détruire "une grande partie" de l'arsenal du Hezbollah au Liban et à modifier le cours de la guerre contre le mouvement islamiste soutenu par l'Iran. "Nous avons détruit une grande partie de l'arsenal de missiles et de roquettes que le Hezbollah a construit au fil des ans", a -t-il effectivement déclaré dans une allocution télévisée, ajoutant: "Nous avons changé le cours de la guerre". Après des semaines d'intenses bombardements visant le Hezbollah, Israël a lancé lundi une offensive au sol dans le sud du Liban, l'un des fiefs du mouvement armé.