Des centaines d'étrangers peuvent à nouveau quitter Gaza

Des centaines d'étrangers et de Palestiniens ayant la double nationalité peuvent à nouveau quitter la bande de Gaza pour l'Égypte par le poste-frontière de Rafah ce mardi. Les quelque 600 départs figurent sur une liste établie par le gouvernement du mouvement palestinien Hamas qui contrôle Gaza. Pour autant que l'on sache, aucun Belge n'en fait partie.

Parmi ces personnes, on compte environ 170 Allemands, dont 150 Palestiniens ayant la double nationalité. En outre, des personnes de nationalité française, canadienne, ukrainienne, roumaine et philippine ont également été évacuées. Lundi, plus de 300 étrangers avaient pu quitter Gaza.

Le poste frontière avait été ouvert mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière, permettant à des dizaines de blessés palestiniens et à des centaines de personnes munies de passeports étrangers d'être secourus. Le poste a ensuite été fermé.