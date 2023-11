Des enfants atteints de cancer évacués de la bande de Gaza

Douze enfants atteints de cancer et leurs familles ont été évacués de la bande de Gaza et transférés en Égypte ou en Jordanie, où ils pourront poursuivre leur traitement en toute sécurité. Plusieurs autres enfants malades suivront.

L'initiative vient de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du St.Jude Children's Research Hospital. Ils ont organisé l'évacuation des enfants et des membres de leur famille en concertation avec l'Égypte, Israël, la Jordanie, les territoires palestiniens occupés et les États-Unis.

L'OMS se félicite de l'évacuation des enfants nécessitant un traitement contre le cancer et souligne qu'il est essentiel que les évacuations médicales de patients gravement blessés et malades vers et à travers l'Égypte via le poste frontière de Rafah se déroulent de manière durable, ordonnée, sans entrave et en toute sécurité. Dans cette optique, l'OMS et l'hôpital s'engagent à faciliter l'évacuation d'un plus grand nombre de patients atteints de cancer pédiatrique et de leurs familles, dans la mesure où l'état de santé des patients et les conditions de sécurité le permettent.