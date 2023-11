Des jeunes Américains refroidis par un nouveau duel Trump-Biden

Paroles de trois jeunes électeurs à l'AFP, à un an de l'élection américaine.

Ils ont la vingtaine, vivent à travers les Etats-Unis, et sont loin d'être emballés par un match retour entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden à la présidentielle de 2024.

L'Américaine confie s'être sentie tellement démoralisée -- dans un monde stoppé net par la pandémie, bousculé par des tensions politiques et raciales -- qu'elle n'est pas allée voter.

Désormais infirmière dans le Missouri, un Etat conservateur au centre du pays, Olivia Besgrove n'est pas plus enthousiaste à l'idée d'un potentiel remake.

"Je me suis sentie complètement dépassée par la situation."

"Je me rappelle m'être dit +si jamais quelqu'un découvre pour qui j'ai voté, d'une façon ou d'une autre, ça va poser problème et ça mènera à des disputes+", affirme-t-elle.

Joe Biden est désormais à la tête du pays, et Donald Trump le candidat républicain favori pour l'affronter en novembre 2024.

A choisir, "je pencherai plutôt pour Trump, mais je suis encore dans la même position où je vois les défauts des deux", estime-t-elle. Pour cette résidente de Kansas City, Joe Biden, 80 ans, est meilleur en politique étrangère, mais elle préfère Trump, 77 ans, en ce qui concerne l'économie.

- "La peste et le choléra" -

Muhammad Rahman était aussi étudiant en 2020, mais avait lui décidé de glisser un bulletin dans l'urne lors de la présidentielle. Comme 59% des électeurs de moins de 30 ans, il a penché pour Joe Biden, la "seule option" selon lui en tant qu'électeur de gauche.

"On peut dire que je regrette un peu cette décision" aujourd'hui, souligne ce jeune originaire de l'Illinois, estimant que le dirigeant démocrate a manqué de poigne sur des dossiers comme l'effacement de la dette étudiante ou les armes à feu.

L'Américain de 23 ans est aussi en colère contre le soutien de son pays à Israël dans la guerre contre le Hamas à Gaza.

"Je n'aime pas la façon dont le président a géré la situation jusqu'à présent", tranche-t-il.

Si l'élection de 2024 se rejoue, comme il est attendu, entre Joe Biden et Donald Trump, Muhammad prévoit cette fois-ci de "snober l'élection".

"Ca revient en quelque sorte à choisir entre la peste et le choléra et le plus difficile est de savoir qui est quoi."

- "Très inquiet" -

Andrew Holcroft, 24 ans, est quant à lui "très inquiet" de voir Donald Trump et Joe Biden, tous les deux de plus de 50 ans ses aînés, figurer à nouveau sur le bulletin de vote.

"L'un d'entre eux est cerné par les enquêtes judiciaires et ne sait pas se taire", souffle-t-il à propos de l'ex-homme d'affaires républicain, inculpé quatre fois. "Et l'autre à vraiment du mal à tout gérer", renchérit-il, mettant en doute les "capacités mentales" du président démocrate.

"J'adore les gens qui ont de l'expérience", insiste ce designer résidant en Floride. "Mais il y a un moment où il faut savoir partir."

Attaché à la question du changement climatique et de l'avortement, Andrew avait fini par glisser un bulletin "Biden" dans l'urne en 2020. Un choix qu'il pense réitérer en 2024, à contrecoeur.

Le jeune homme compte aussi essayer de pousser autant de ses pairs que possible à voter.

Selon plusieurs sondages, les jeunes électeurs -- qui ont en grande partie contribué à la victoire de Joe Biden 2020 -- sont cette année parmi les plus susceptibles de rester indécis.