Des sauveteurs supplémentaires envoyés suite au glissement de terrain en Indonésie

Les équipes de secours ont extrait 11 cadavres du site où les villageois font état 15 morts, a indiqué Abdul Muhari, le porte-parole de l'Agence nationale de lutte contre les catastrophes naturelles. Par ailleurs, 47 autres personnes sont toujours recherchées, et au moins 1.200 autres ont dû partir à la recherche d'un abri à cause de la catastrophe, a-t-il ajouté.

Ce glissement de terrain est survenu dans la région isolée de Natuna, entre Bornéo et la péninsule malaisienne. Le mauvais temps et la coupure des lignes de communication ont compliqué les opérations de secours sur l'île, où vivent près de 8.000 personnes.

Les secours ont aligné des sacs mortuaires contenant les victimes et ont organisé des prières. "82 sauveteurs sont présents sur l'île de Serasan. 15 autres arriveront de Jakarta demain (mercredi) pour les aider", a déclaré Muhari à l'AFP mardi soir. Des véhicules lourds ainsi que deux hélicoptères vont venir soutenir la recherche des disparus et la distribution d'aide.

Les secours concentrent également leurs efforts le long d'une route près d'une falaise où près de trente maisons ont été ensevelies par le glissement de terrain.

Muhari a déclaré plus tôt que l'Agence nationale de lutte contre les catastrophes naturelles allait envoyer de la nourriture et des tentes, ainsi que des moyens de communication satellite pour rétablir des lignes de communication et accélérer le déploiement de l'aide.