Des scientifiques néerlandais cultivent le premier embryon synthétique de jumeau humain

Les scientifiques sont arrivés à ces résultats grâce à une plateforme technologique qui permet la croissance contrôlée de cellules, de tissus, d'organes et d'embryons. Grâce à une expulsion accélérée du blastocyste, une sorte de sac de cellules souches d'où émerge une nouvelle vie, l'embryon a été séparé en deux. Il s'agit de la toute première étape dans la formation de jumeaux.

L'objectif de la recherche est de mieux comprendre l'implantation et le développement sains des embryons et d'en savoir plus sur les fausses couches et l'infertilité. "Les embryons synthétiques permettent d'étudier les premiers micro-processus cruciaux qui étaient auparavant cachés dans l'utérus", apprend-on.