Des scientifiques suisses opèrent un porc à Hong Kong depuis leur laboratoire de Zurich

Outre une bonne connexion Internet, cela a été rendu possible par une sonde gastrique spécialement développée à cet effet dont la tête est constituée d'un aimant. L'endoscope est ainsi commandé par un champ magnétique.

Selon la haute école, il est en outre plus petit que les endoscopes traditionnels, ce qui permet de l'introduire chez l'humain par le nez et non par la bouche comme c'était le cas jusqu'ici. C'est moins contraignant et les patients ne doivent pas être placés sous anesthésie générale.

L'appareil n'a pas encore été testé sur des humains, mais les scientifiques y placent de grands espoirs: "Il y a beaucoup de potentiel dans cette technologie. Je pense à des interventions peu invasives dans le tractus gastro-intestinal, comme par exemple des examens de dépistage du cancer", conclut Bradley Nelson, qui a dirigé ces travaux, cité dans le communiqué. L'étude a été publiée dans la revue Advanced Intelligent Systems.