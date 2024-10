Direction le Michigan: Trump et Harris en meeting dans le même Etat clé

Partager:

Donald Trump et Kamala Harris déplacent leur duel vendredi dans le Michigan, l'un des Etats les plus disputés d'une course haletante pour la Maison Blanche, marquée par de vifs débats autour du soutien américain à Israël. Un très grand nombre d'Arabo-Américains résident dans cet Etat du nord du pays, frontalier du Canada. Ces électeurs ont traditionnellement tendance à soutenir le candidat démocrate à l'élection présidentielle, mais sont cette année très critique de l'administration Biden, dont la candidate démocrate fait partie, vis-à-vis de la guerre à Gaza et au Liban.

A Dearborn, banlieue de Detroit, la guerre au Proche-Orient est en effet dans toutes les conversations. Marwan Faraj, un américain d'origine libanaise de 51 ans, explique à l'AFP qu'il a toujours voté démocrate mais qu'il tournera le dos à Kamala Harris qui soutient "ce nettoyage ethnique et ce génocide depuis le premier jour, avec l'argent de nos impôts". "Nous avons voté Biden parce que nous ne voulions pas de Trump. Nous lui avons donné une chance et il a tout gâché, et Kamala promet de jouer le même rôle", estime cet Américain émigré du sud Liban à l'âge de 16 ans, et qui dirige un centre médical. "Nous ne voulons voter ni pour Trump, parce qu'il nous regarde de haut, ni pour les démocrates qui nous respectaient et qui maintenant donnent des armes à Israël" renchérit Haider Koussan, lui aussi d'origine libanaise et co-propriétaire avec ses frères d'une petite chaîne de supermarchés.