Un "haut responsable" de l'EI tué dans des frappes en Irak, selon le Pentagone

Un "haut responsable" et trois membres du groupe Etat islamique (EI) ont été tués dans des frappes de l'armée irakienne, a annoncé vendredi l'armée américaine.

Ces attaques "ont été réalisées afin de dégrader et désorganiser le réseau d'attaque de l'EI en Irak et menées grâce au soutien technique et à des renseignements des forces de la coalition" internationale antidjihadiste, a déclaré dans un communiqué le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Le responsable de l'EI, identifié comme étant Chahadhah Allaoui Salih Oulaiwi al-Bajjari, est considéré comme "le plus haut responsable de l'EI dans le nord-est de l'Irak", ajoute le texte, précisant que les frappes avaient eu lundi.