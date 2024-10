Le Hamas confirme la mort de son chef Yahya Sinouar

"Le martyr de notre chef (...) et de tous les dirigeants et symboles du mouvement (...) ne fera que renforcer notre mouvement et notre résistance", a-t-il ajouté.

Le Hamas a affirmé vendredi que les otages ne seraient pas libérés tant que Israël n'aura pas mis fin à sa guerre dans la bande Gaza, que son armée ne se sera pas retirée du territoire et que les prisonniers palestiniens détenus en Israël ne seront pas libérés.

Les otages "ne reviendront pas (...) tant que l'agression contre notre peuple à Gaza ne cessera pas, qu'il n'y aura pas un retrait complet du territoire et que nos prisonniers héroïques ne seront pas libérés des prisons de l'occupation", a déclaré Khalil al-Hayya, un responsable du mouvement basé au Qatar, dans une vidéo diffusée sur la chaîne al-Jazeera.