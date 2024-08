Discussions au Caire sur une trêve à Gaza, nouvelles frappes israéliennes meurtrières

Partager:

- Les négociateurs au Caire s'emploient de nouveau à obtenir une trêve dans la guerre à Gaza, où les bombardements incessants de l'armée israélienne ont tué près de 50 Palestiniens ces dernières 24 heures selon des secouristes samedi. Une nouvelle session de discussions lancée jeudi se poursuit dans la capitale égyptienne, où sont présents les chefs du renseignement extérieur et intérieur israéliens, David Barnea et Ronen Bar, le directeur de la CIA, William Burns, le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, ainsi que les chefs du renseignement égyptien et qatari.

Une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas s'est rendue au Caire mais ne participera pas aux discussions, a indiqué samedi un cadre du mouvement. Depuis des mois, les médiateurs -Qatar, Egypte, Etats-Unis- mènent des négociations pour convaincre le Hamas et Israël d'arrêter les hostilités qui durent depuis plus de 10 mois dans la bande de Gaza, mais sans réussir jusque-là en dépit des pressions et des craintes internationales d'une extension de la guerre. Aux précédents cycles de discussions marqués par des annonces de projets d'accord, d'un accord proche ou de progrès, les espoirs d'un cessez-le-feu associé à une libération d'otages israéliens ont été douchés.

Ces otages ont été enlevés et emmenés à Gaza lors d'une attaque d'une ampleur sans précédent lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre le sud d'Israël, qui a déclenché la guerre. L'offensive d'envergure israélienne menée en riposte a fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien, provoqué un désastre humanitaire et sanitaire et déplacé la majorité des 2,4 millions d'habitants assiégés. - "Etape charnière" - Plus de dix mois après le début de la guerre, Israël n'est toujours pas venu à bout du Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et est considéré comme un mouvement terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne.