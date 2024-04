Djibouti : mort d'au moins 38 migrants en route vers le Yémen dans un naufrage

L'OIM indique que "38 corps ont été retrouvés, dont des enfants", après ce naufrage, faisant également état de "22 survivants" et de six personnes "portées disparues et présumées mortes".

La "route de l'Est", empruntée par les migrants depuis la Corne de l'Afrique pour rejoindre l'Arabie saoudite via le Yémen en guerre, est considérée par l'OIM comme "l'une des routes migratoires les plus dangereuses et les plus complexes d'Afrique et du monde".

Depuis 2014, quelque 1.000 personnes ont été tuées ou ont disparu en empruntant cette route, selon l'OIM, agence spécialisée de l'ONU.

En novembre 2023, 64 migrants avaient disparu, présumés morts en mer, lors d'un naufrage au large des côtes du Yémen, rappelle l'OIM.