Documents confidentiels: Trump plaide non coupable devant un tribunal fédéral à Miami

Depuis sa mise en cause, le républicain dénonce "un coup monté" orchestré pour l'écarter de la compétition face au président démocrate Joe Biden, lui aussi en lice pour un second mandat.

En parallèle, son équipe de campagne a multiplié les emails à ses partisans pour les encourager à contribuer financièrement à sa défense.

Malgré les vives protestations de ses alliés, qui ont relayé massivement son discours ces derniers jours, seuls quelques dizaines de manifestants s'étaient déplacés mardi devant le tribunal de Miami pour protester contre son inculpation.

Aux Etats-Unis, une loi oblige les présidents à transmettre tous leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre interdit de conserver des secrets d'Etat dans des lieux non autorisés et non sécurisés.