Donald Trump peut-il tenir sa promesse et permettre aux Etats-Unis d'aller sur Mars en 2028?

Lors de son investiture lundi, Donald Trump a annoncé, entre autres, que les Américains allaient planter leur drapeau sur la planète Mars avant la fin de son mandat. C'est un lointain écho finalement au discours de campagne de John F. Kennedy qui avait promis la Lune à ses électeurs le 15 juillet 1960. Les Américains sont bien allés sur la Lune en 1969. Alors, est-il possible de les voir se poser sur Mars au plus tard en 2028 ?

La réponse est simple, c'est non. Je ne vous dis pas ça pour embêter Donald Trump et son copain Elon Musk qui se pâmaient de bonheur lundi, mais tout simplement parce que c'est impossible, pour deux raisons.

Un délai beaucoup trop court

Les délais sont trop courts et personne sur Terre ne dispose pour l'instant de la logistique nécessaire. Envoyer des robots sur Mars on sait le faire, mais des êtres humains, c'est une autre histoire. D'abord, il faudrait une fusée hyper puissante, l'héritière plus grande de la mythique Saturn V qui avait emmené Neil Armstrong sur la Lune. Plusieurs projets sont en préparation, mais aucun n'a encore abouti. Ainsi, Starship, le grand vecteur développé par SpaceX et sélectionné par la NASA pour aller sur la Lune avec le programme Artemis, n'est pas encore opérationnel. Il passe des tests, mais pour le moment, il explose trop souvent et n'est pas qualifié pour le vol habité.