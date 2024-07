Egypte: nouveau gouvernement, diplomatie, défense et finances changent de main

Partager:

Le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, a formé un nouveau gouvernement mercredi marqué par de nombreux changements principalement à la tête des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances.

Réélu en décembre à la tête du plus peuplé des pays arabes, le président Abdel Fattah Sissi qui a entamé en avril son troisième mandat de six ans, a chargé en mai M. Madbouli de former un nouveau gouvernement. Les 30 ministres du cabinet ont prêté serment mercredi lors d'une cérémonie retransmise en direct par la télévision d'Etat.

Vingt ministères ont changé de main, dont plusieurs régaliens: Abdel Majid Saqr a été nommé à la Défense, Badr Abdel Ati aux Affaires étrangères et Ahmed Kouchouk aux Finances. Le ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur et celui du Pétrole ont également de nouveaux chefs, respectivement Hassan al-Khatib et Karim Badawi. Quatre femmes figurent dans le nouveau gouvernement. Les changements concernent également les portefeuilles de l'Approvisionnement, du Tourisme, de l'Electricité, de la Culture et de l'Education.