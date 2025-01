"Elle repose sur trois caractéristiques fondamentales": peut-on comparer la politique de Donald Trump à celle de l'extrême-droite?

Invité sur bel RTL, le politologue Benjamin Biard a analysé la politique de Donald Trump, affirmant qu’elle porte des caractéristiques de l’extrême droite. Un positionnement qui se reflète à la fois dans ses discours et ses actions.

Donald Trump est-il un représentant de l’extrême droite ? Depuis son entrée en politique, l’ancien président américain a suscité de vifs débats sur ses prises de position, ses discours polarisants et ses politiques controversées, notamment en matière d’immigration. Invité sur Bel RTL, le politologue Benjamin Biard, spécialiste des mouvements populistes et d’extrême droite, a estimé que Donald Trump porte de nombreuses caractéristiques associées à cette idéologie.

Ensuite, elle repose sur un nationalisme exacerbé, qui place la nation et son identité au cœur de son projet de société. Enfin, ce qui distingue véritablement l’extrême droite d’une droite simplement conservatrice ou radicale est "sa tendance à mettre sous tension la démocratie, soit en prônant des moyens violents, soit en remettant en cause les droits humains, l’équilibre des pouvoirs ou encore l’indépendance des médias et de la justice".

Donald Trump, un leader d’extrême droite ?

Interrogé sur la possibilité de qualifier Donald Trump de président d’extrême droite, Benjamin Biard est catégorique : "Oui, très clairement, par les discours qu’il a déjà pu tenir et par les actions qu’il a réalisées lorsqu’il était président." Selon le politologue, bien que Donald Trump provienne des Républicains – un parti traditionnellement éloigné des idéologies d’extrême droite –, son influence a pu contribuer à une radicalisation du parti. "Les Républicains ne sont pas en soi un parti d’extrême droite, mais Donald Trump, à mon sens, lui, est d’extrême droite."

Parmi les politiques de Donald Trump, son programme sur l’immigration illustre un alignement avec les thématiques prônées par les partis des extrêmes. "La volonté de déporter de manière massive des personnes immigrées illégales, c’est un discours classique de l’extrême droite," souligne Benjamin Biard.