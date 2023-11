Elon Musk rencontre lundi les dirigeants de l'Etat hébreu

Elon Musk, accusé par les organisations américaines de défense des droits civiques d'alimenter l'antisémitisme sur sa plateforme X, rencontrera lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président de l'État hébreu Isaac Herzog, rapportent dimanche plusieurs médias israéliens.

Une source israélienne a confirmé la visite du propriétaire du réseau social X (ex-Twitter), selon l'agence de presse Reuters. La visite d'Elon Musk coïncide avec un cessez-le-feu de quatre jours à Gaza qui prend fin lundi soir.

Le milliardaire américain s'est récemment montré d'accord avec un post sur X selon lequel "les juifs alimentent la haine contre les Blancs". Il y a en effet ajouté le commentaire suivant : "Vous dites la vérité". La Maison-Blanche a condamné ce message du propriétaire de X et l'a qualifié de "promotion répugnante de la haine antisémite et raciste". De grandes sociétés américaines, dont Walt Disney, Warner Bros. Discovery et Comcast ont par ailleurs arrêté la publicité sur X.