En Afghanistan, des vendettas meurtrières entre tribus

Pour les Balkhel, la vendetta a commencé il y a au moins 50 ans, pour les Sabari cela fait plus de 25 ans que les deux tribus afghanes s'entretuent pour des collines broussailleuses. Chacune rend l'autre responsable de cette guerre qui a fait quelque 200 morts. Les flambées de violence, avec des armes lourdes, ont eu lieu aux confins des provinces orientales de Khost et de Paktia.

"On est d'accord sur le fait que ce ne sont que des pierres, que cette montagne et ces terres ne valent pas une seule vie humaine", dit à l'AFP Badshah Khan, instituteur de 50 ans et chef des Balkhel. Mais "ils nous ont déclaré la guerre". Plus que les faits, ce qui compte c'est le code de l'honneur, le "pachtounwali", qui peut consumer des communautés et rendre caduque toute règle de l'Etat de droit. Le gouvernement taliban assure, selon des médias locaux, avoir résolu 200 conflits de ce type en 2023 à travers l'Afghanistan. Et poursuivre une centaine de médiations pour en résoudre d'autres.

"Les Pachtounes joueront leur vie pour l'honneur", dit le chef des Sabari, Saddam Mukhlis, 45 ans, un pistolet sous son gilet. "Ils sont prêts à mourir plutôt que de céder du terrain." Les autorités talibanes ont finalement mis tout le monde d'accord: les combats devaient cesser. Les Balkhel et les Sabari sont deux clans de plusieurs milliers de membres, de l'ethnie pachtoune, dominante en Afghanistan où elle représente 40% de la population principalement dans le Sud et l'Est.