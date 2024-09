En Chine, le petit ami idéal est virtuel et se loue quelques heures

Maquillage, lentilles pour agrandir ses yeux, et perruque coupe garçonne couleur orange vif, Xu Yunting ajuste ses artifices pour se transformer en "Jesse", un musicien grand et sensible, personnage incontournable du jeu "Light and night" ("Lumière et nuit").

Lancé en 2021 par le géant de l'internet Tencent, ce jeu de rôle interactif permet de créer un avatar afin de nouer des relations amoureuses virtuelles avec des personnages.

Il connaît depuis sa sortie en Chine un immense succès auprès d'un public féminin fasciné par le réalisme des personnages, dont les voix sont jouées par des acteurs professionnels, et leur psychologie.