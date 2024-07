En Chine, l'économie ralentit, réunion au sommet autour de Xi Jinping

Une croissance qui ralentit et une consommation toujours en berne: la Chine a dévoilé lundi des chiffres décevants alors qu'une réunion politique cruciale, centrée sur l'économie, s'ouvre à Pékin autour du président Xi Jinping.

La tâche s'annonce ardue, alors que le géant asiatique a vu sa croissance économique ralentir au deuxième trimestre à 4,7% sur un an, après 5,3% au premier trimestre et en dessous des attentes d'analystes, selon les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques (BNS).

Les ventes de détail sont elles aussi décevantes, à +2% sur un an en juin, leur rythme le plus faible depuis décembre 2022, tandis que la production industrielle marque également le pas, à +5,3% en juin contre 5,6% un mois plus tôt.

Depuis la fin de la pandémie, la deuxième économie mondiale peine à relancer une activité lestée par une crise inédite dans l'immobilier, une consommation en berne et un chômage élevé, notamment chez les jeunes.

Les nuages s'amoncellent aussi à l'étranger avec l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis qui, pour protéger leurs marchés de produits chinois et de leur concurrence jugée déloyale, multiplient les barrières commerciales.