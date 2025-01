En Europe, ce retour de Trump au pouvoir doit-il nous inquiéter?

J'avoue que j'ai un peu l'impression de revivre un jour sans fin, le célèbre film de 1993 avec Bill Murray et Andy McDowell. Il y a un peu plus de huit ans, je me vois encore arriver à 4h du matin à RTL, le jour de l'élection américaine, persuadé qu'Hillary Clinton allait emporter le scrutin haut la main et découvrir, en lisant les premières dépêches, que Trump engrangeait des grands électeurs parbrassés dans les Etats théoriquement acquis aux démocrates. Cette année, rebelote, mais cette fois j'ai vite compris. C'était décidément le jour de la marmotte. Même si, en raison du grand froid, la marmotte restera au chaud aujourd'hui, nous allons donc revivre la prestation de serment du milliardaire à l'épi orange.

En vrac, valorisation des cryptomonnaies, exploitation des énergies fossiles en toute liberté, interdiction des personnes trans dans les sports féminins, révocation des législations environnementales et de lutte contre le réchauffement climatique. Et surtout, une avalanche de mesures anti-immigration qui ouvriront la voie à ce qu'il a appelé, tout au long de sa campagne, la plus grande opération d'expulsion de l'Histoire.

Quant aux relations internationales, il va bien entendu s'attribuer le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et répéter qu'il mettra fin, dans les 6 mois, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quant à nous, pauvres vassaux, membres de l'UE et de l'OTAN, nous serons soumis à l'augmentation des droits de douane, et nous aurons intérêt à augmenter massivement nos budgets militaires pour acheter, bien sûr, des armes américaines. Sinon, fini le parapluie !

Alors faut-il avoir peur ? Comme disait mon grand-père, la peur n'évite pas le danger. Nous ne sommes pas à la merci de Trump, qui, quoi qu'il en dise, a besoin de nous. L'Europe reste le premier marché mondial, et par exemple, si les compagnies aériennes américaines ont besoin d'avions, elles achèteront des Airbus, car Boeing est mal en point.