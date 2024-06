En perte de vitesse, CNN joue gros avec le débat présidentiel américain

Laminée à l'audimat par ses concurrentes Fox News et MSNBC, la chaîne d'information CNN joue gros en accueillant, en exclusivité, le premier débat présidentiel de la campagne américaine 2024, l'occasion de se repositionner aux yeux du public.

En septembre 2020, le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump avait rassemblé plus de 73 millions de téléspectateurs, toutes chaînes confondues.

Le logo de CNN devra apparaître à l'écran et toute promotion de l'événement par le concurrent mentionner le "débat présidentiel CNN", selon le Los Angeles Times. Sollicitée par l'AFP pour confirmer ces informations, CNN n'a pas commenté.

Devancée par sa rivale Fox News dans les audiences sans discontinuer ces 22 dernières années, CNN a même systématiquement cédé la deuxième place à MSNBC depuis 2017.

Si les trois stations peinent depuis le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, CNN est, de loin, la plus affaiblie, et ne réunit plus qu'environ 400.000 téléspectateurs par jour en moyenne, soit un tiers de ses performances de 2020.

Selon les grilles de programmes transmises, les quatre grandes chaînes nationales ABC, CBS, NBC et Fox retransmettront le débat, de même que Fox News et MSNBC.