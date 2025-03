"Encore?": Ann-Marie a gagné à la loterie… deux fois en un an

L'histoire semble invraisemblable et pourtant. Ann-Marie, une Canadienne mère de trois enfants, a remporté un million de dollars canadiens l'année dernière et encore 100.000$ ce 24 février 2025.

Ann-Marie a déjoué les pronostics. En avril 2024, elle empochait un million de dollars canadiens (plus de 600.000€) grâce à un jeu de loterie local. Moins d'un an plus tard, rebelote. La mère de famille repart cette fois avec un prix de 100.000$ (64.000€), rapporte Now Toronto.

La veinarde raconte à nos confrères outre-Atlantique: "J'ai revérifié les règles et les détails indiqués à l'arrière du ticket et quand je me suis rendu compte que c'était vrai, j'étais folle de joie." Elle s'amuse de la réaction de son mari au moment de l'annonce: "Il était sous le choc, il a juste dit 'Encore?'".