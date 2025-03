"Entre 400-500€ de différence par ménage": pour ce professeur, une paix entre l'Ukraine et la Russie pourrait être bénéfique pour votre portefeuille

Un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie pourrait avoir des conséquences positives sur le portefeuille des Européens. Comment ? Grâce au marché du gaz, notamment, explique Damien Ernst, professeur à l'ULiège.

Ce n'est un secret pour personne : le coût de la vie a été grandement impacté depuis le conflit en Ukraine. L'un des domaines qui a été et est toujours touché est celui du gaz.

En effet, depuis plusieurs mois, la Russie ne peut plus exporter de gaz vers l'Europe. Mais quel impact cela aura-t-il si, grâce à un traité de paix, elle pouvait à nouveau exporter chez nous ? "S'il y a traité de paix, on pourra réimporter du gaz en Europe et là, ce sera bénéfique pour l'Europe puisque cela fera diminuer le coût du gaz sur les marchés de gros", précise Damien Ernst.