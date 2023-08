Equateur: un gangster accusé d'avoir menacé le candidat Villavicencio transféré

Des milliers de soldats et policiers ont participé samedi au transfert, dans une nouvelle prison de haute sécurité, du chef du plus puissant gang d'Equateur, accusé d'avoir menacé de mort Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle abattu trois jours plus tôt, selon les autorités.

La veuve de M. Villavicencio, Veronica Sarauz, a qualifié l'assassinat de son mari de "crime d'Etat" et accusé les partisans de l'ancien président équatorien de gauche Rafael Correa, réfugié en Belgique, d'en être les responsables directs ou indirects.