Est de la RDC: feu vert à un appui technique des Casques bleus à la force africaine

Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé mardi les Casques bleus en République démocratique du Congo à apporter un soutien technique et logistique à la force régionale d'Afrique australe déployée dans le Nord-Kivu pour aider l'armée contre des rebelles.

La résolution adoptée à l'unanimité "autorise" la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC (Monusco) à soutenir la force d'Afrique australe (SAMIDRC) via "une coordination renforcée, un partage d'information et une assistance technique".

Au moment où les Casques bleus ont terminé la première phase de leur retrait de l'est du pays, cette nouvelle coopération inclut un appui à la SAMIDRC pour la protection des civils, l'utilisation des moyens aériens et terrestres de l'ONU pour des évacuations médicales et le transport de troupes africaines (hors opérations de combats) ainsi que le partage de renseignements.