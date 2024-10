Ethel Kennedy, veuve de "Bobby" Kennedy, est morte

Six mois après la mort de son mari, Ethel Kennedy donnera naissance à leur 11e enfant. Elle fonde également l'organisation Robert F. Kennedy Human Rights, qui oeuvre notamment en faveur de la liberté d'expression et d'association à travers le monde.

En 2014, le président Barack Obama lui avait remis la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux Etats-Unis.

"En plus d'une vie de travail au service de la justice sociale et des droits humains, notre mère laisse derrière elle neuf enfants, 34 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants, de même que de nombreuses nièces et neveux, qui tous l'aiment tendrement", a déclaré Joe Kennedy III sur X, précisant qu'elle rejoignait désormais son époux et leurs deux enfants décédés.