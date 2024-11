Face à la politique de Donald Trump sur l'avortement, les femmes américaines doivent-elles craindre ce nouveau mandat?

Selon Amine Ait Chalaal, professeur de relations internationales à l'UCL, le pays pourrait effectivement régresser en la matière sous Donald Trump. "Il ne faut pas le souhaiter, mais on ne peut pas l'exclure. La Cour suprême des États-Unis de 2022, très idéologisée, notamment du fait des nominations de M. Trump, est ce qui a cassé une coutume. (...) Elle a invalidé un arrêt de 1973 qui autorisait le droit à l'avortement. Et de ce fait, (...) un certain nombre d'États fédérés ont pris des mesures punitives et répressives, particulièrement vivaces contre le droit à l'avortement et contre la liberté pour les femmes de disposer de ce droit. Il y a là aussi un problème en termes de démocratie et en termes de défense des acquis démocratiques".

Pour notre experte Chantal Monet, ce qui l'interroge notamment, c'est le nombre de femmes qui ont voté pour Donald Trump, malgré ses propos vulgaires et sa politique souvent très agressive.

"Ce que je trouve intéressant, alors je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer, mais c'est que Donald Trump a encore augmenté son potentiel de votes chez les femmes. Il a eu une campagne où il était extrêmement sexiste, on n'imaginerait jamais qu'un homme politique tienne ces propos chez nous. On avait dit qu'il risquait de faire fuir les femmes, et finalement, il a encore obtenu plus de votes féminins. D'après un sondage d'ABC, parmi les femmes pro-avortement, près de la moitié, 47 %, ont quand même voté pour lui".